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10:51 25.06.2021

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

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Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что якобы он сам распространяет слухи о своей отставке, Разумков сказал: "Я не собираюсь в отставку, поэтому и разгонять такие слухи также не планирую: не делал этого и делать не буду".

Спикер парламента подчеркнул, что "сейчас нет избирательной кампании, чтобы строить логичные или алогичные процессы".

"Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно… Я ее буду делать до того времени, пока позволит украинский народ", - заключил он.

В пятницу Разумков дает пресс-конференцию на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость".

Теги: #слухи #отставка #разумков
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