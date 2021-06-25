Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что якобы он сам распространяет слухи о своей отставке, Разумков сказал: "Я не собираюсь в отставку, поэтому и разгонять такие слухи также не планирую: не делал этого и делать не буду".

Спикер парламента подчеркнул, что "сейчас нет избирательной кампании, чтобы строить логичные или алогичные процессы".

"Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно… Я ее буду делать до того времени, пока позволит украинский народ", - заключил он.

В пятницу Разумков дает пресс-конференцию на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость".