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09:25 25.06.2021

"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

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"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

Партия "Европейская солидарность" отрицает все обвинения в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко, которые были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1" 24 июня.

"Европейская солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", - указывается в заявлении партии, обнародованном в четверг вечером.

В партии напомнили, что Порошенко уже два года не занимает президентскую должность, однако война на востоке Украины продолжается.

"Ваше время обвинять предшественников канул в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тыс. умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое. За разграбленный "антиковидний фонд" и "большое крадивныцтво". За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины", - отмечается в заявлении.

Также в "Евросолидарности" напомнили об обещании снизить вдвое тарифы на ЖКУ, несмотря на которое Кабинет министров обнародовал план их повышения, и о проваленной операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

"За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - сегодня вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя", - заявили в партии.

Ранее в эфире "1+1" Зеленский заявил, что война на Донбассе продолжалась, поскольку Порошенко она была выгодна.

Теги: #зеленский #евросолидарность #опровержение
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