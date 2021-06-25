"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

Партия "Европейская солидарность" отрицает все обвинения в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко, которые были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1" 24 июня.

"Европейская солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", - указывается в заявлении партии, обнародованном в четверг вечером.

В партии напомнили, что Порошенко уже два года не занимает президентскую должность, однако война на востоке Украины продолжается.

"Ваше время обвинять предшественников канул в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тыс. умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое. За разграбленный "антиковидний фонд" и "большое крадивныцтво". За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины", - отмечается в заявлении.

Также в "Евросолидарности" напомнили об обещании снизить вдвое тарифы на ЖКУ, несмотря на которое Кабинет министров обнародовал план их повышения, и о проваленной операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

"За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - сегодня вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя", - заявили в партии.

Ранее в эфире "1+1" Зеленский заявил, что война на Донбассе продолжалась, поскольку Порошенко она была выгодна.