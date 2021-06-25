В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 96 180 человек

За минувшие сутки, 24 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 96 180 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 40 970 человек полностью иммунизированы – 55 210 человек.

В течение суток работали 656 мобильных бригад, 1 200 пункта вакцинации.

По состоянию на 25 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

С начала прививочной кампании привито 1834971 человек, из них получили 1 дозу - 1834969 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2325345 прививок.