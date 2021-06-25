С начала суток российские наемники совершили трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе, без потерь

С начала текущих суток пятницы, 25 июня, российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 25 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных ОС по станковым противотанковым и ручным противотанковым гранатометам.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений. В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - добавили в сводке.

В частности, у н.п. Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Южного наемники дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы применяли 120-мм минометы. Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстреливал военных ОС из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра. У Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских бойцов из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе н.п. Майорска враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.