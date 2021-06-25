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03:31 25.06.2021

На Буковине выявлено 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 13 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 38 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 24 июня, выздоровело 38 человека, 77 633 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 914 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 791 человек.

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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