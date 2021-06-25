События

02:29 25.06.2021

В Майами спасатели ведут поиски почти 100 человек после обрушения здания

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Почти 100 человек считаются пропавшими после обрушения высотного жилого здания в американском городе Майами (штат Флорида), как минимум один человек погиб, сообщает в четверг канал WFLA.

На месте обрушения при участии 80 бригад спасателей ведутся масштабные поисково-спасательные работы людей, находившихся в доме. Им удалось извлечь из-под завалов порядка 35 человек. Двух человек госпитализировали, их состояние - тяжелое. Еще около 10 получили медицинскую помощь на месте.

Причина обрушения здания неизвестна, оно произошло в ночное время.

Теги: #пропавшие #сша #здание
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