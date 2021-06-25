В Вашингтоне заявляют о сохранении серьезных разногласий с Ираном по СВПД

США и Ирану еще предстоит преодолеть серьезные разногласия, чтобы достичь соглашения о возвращении к выполнению обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает издание The Hill со ссылкой на представителя госдепа.

"По-прежнему есть некоторые очень важные вопросы, которые нужно решить. Но соглашение все еще возможно", - сказал он.

"Мы постараемся вернуть их (Иран - ИФ) в соглашение как можно скорее", - добавил он.

Ожидается, что представители США и Иран вернутся в скором времени к переговорам в Вене.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. Иран в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий.

Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене раунды переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к СВПД.

Иранские СМИ отмечали, что Тегеран настаивает на отмене контролируемым образом санкций против него, прежде чем отказаться от собственных мер по сокращению выполнения условий СВПД.

Ситуация осложняется тем, что на прошедших ранее в июне президентских выборах победу одержал Ибрахим Раиси, который, как считается, занимает гораздо более жесткую позицию по СВПД, нежели нынешний глава государства Хасан Рухани. Тем не менее, Раиси заявлял, что не возражает против продолжения переговоров по возвращению в СВПД. Наблюдатели отмечают, что, вероятно, избранный президент Ирана понимает, что его страна сейчас находится в сложном экономическом положении, причем во многом как раз из-за американских санкций, и потому следует стремиться к отмене связанных с атомной программой американских ограничительных мер.