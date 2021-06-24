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23:01 24.06.2021

МИД приветствует отчет Канады по катастрофе самолета "МАУ", подчеркивающий позицию Украины

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МИД приветствует отчет Канады по катастрофе самолета "МАУ", подчеркивающий позицию Украины

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют отчет канадских экспертов по делу в отношении сбивания украинского самолета рейса PS752 над Тегераном 8 января 2020 года, подчеркивающий пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни, сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижения справедливости в деле сбивания украинского боинга рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные органы властей Ирана несут полную ответственность за сбивание рейса PS752. В документе также подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями.

В частности, эксперты пришли к трем ключевым выводам:

- Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщила авиакомпании о рисках, создав таким образом основание для такой страшной трагедии;

- оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно совершил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, осуществив запуск двух ракет класса "земля-воздух", что привело к сбивания гражданского самолета;

- военное командование Ирана не осуществило надлежащих действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора ракетного подразделения "земля-воздух" установленного порядка боевого дежурства и несанкционированного запуска ракет. Более того, Иран осуществил ряд шагов, направленных на сокрытие настоящих обстоятельств катастрофы. Технический отчет, подготовленный Ираном, не устанавливает в полной мере цепь событий, предшествовавших трагедии. Предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации является нерелевантными и соответственно все риски, которые привели к сбиванию украинского самолета, сохранились.

"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому, попытка свести причину трагедии в «ложных» действий оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!", - отметили в министерстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию соответствии с международным правом", - добавили в МИД.

Теги: #самолет #канада #украина #мид
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