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22:05 24.06.2021

Выдача Россией паспортов населению ОРДЛО свидетельствует о том, что Россия нарушает Минские соглашения

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Выдача Россией паспортов населению ОРДЛО свидетельствует о том, что Россия нарушает Минские соглашения

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 - 400 тыс. паспортов (в ОРДЛО – ИФ) - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале 1+1 в четверг.

Как отметил президент, "в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности".

Он добавил, что "вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке".

"С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи", - сказал Зеленский.

Теги: #россия #украина #донбасс #паспортизация
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