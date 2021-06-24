Операция по захвату "вагнеровцев" не была операцией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран", - сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе", - сказал он.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал он.

По словам Зеленского, Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - сказал Зеленский.