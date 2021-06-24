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21:49 24.06.2021

Порошенко не был заинтересован в окончании войны

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Порошенко не был заинтересован в окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порощенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги. 

В интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в среду на телеканале 1+1, он напомнил о записях, распространенных ранее, на которых человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, говорил об обмене пленных и обсуждал коммерческие вопросы с представителями России, а также ОРДО и ОРЛО,

"Все эти страшны записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко – ИФ-У), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.

"Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский

Теги: #военный_конфликт #зеленский #порошенко #украина
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