Порошенко не был заинтересован в окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порощенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги.

В интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в среду на телеканале 1+1, он напомнил о записях, распространенных ранее, на которых человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, говорил об обмене пленных и обсуждал коммерческие вопросы с представителями России, а также ОРДО и ОРЛО,

"Все эти страшны записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко – ИФ-У), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.

"Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский