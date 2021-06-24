Зеленский намерен при встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на встрече в июле с президентом США Джо Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта, или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".

Зеленский также добавил, намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевые в сфере безопасности",

Кроме того, президент Украины планирует обсуждение с президентом США вопросы экономики.

"Для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести конкретно по экономике, по реформе и о том, что есть какие структурные маяки, если мы о них договорились, то с Международным валютным фондом мы - партнеры", - подытожил он.