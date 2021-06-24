Конституционный Суд находился под влиянием политических и бизнес-групп

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный Суд, принимая решения по антикоррупционным реформам, реформе земли и языках, находился под влиянием разных политических и бизнес-групп.

"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все-таки, не я один, а своей подписью я ввел в действие", - сказал он в четверг в интервью журнадистке Наталье Мосейчук, которое вышло на телеканале 1+1.

Говоря о председателе КС Тупицком, Зеленский высказал мнение, что "его субъектизировали, я считаю, разными финансовыми рычагами разные группы, в частности, политические и бизнес-группы, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу".

По словам Зеленского, он встречался с Тупицким и в ходе встречи "он разные вопросы поднимал. С этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело – изменять их какими-то правками, но не ломать полностью систему".

Говоря о судебной реформе, Зеленский сказал, что "перезагрузка всей судебной системы – это в принципе два важных закона, - Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия".