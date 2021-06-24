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19:17 24.06.2021

Байден призвал американцев активно вакцинироваться от COVID-19 на фоне распространения штамма "дельта"

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Байден призвал американцев активно вакцинироваться от COVID-19 на фоне распространения штамма "дельта"

Президент США Джо Байден призвал американцев активно вакцинироваться против коронавируса COVID-19 на фоне быстрого распространения штамма "дельта".

"Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Давайте закончим с этим, пока не стало слишком поздно", - написал Байден в четверг в Твиттере.

Байден напомнил, что штамм "дельта", который начал активно распространяться по миру, и в США в том числе, более заразный и быстрее развивается в болезнь после заражения им человека.

"Штамм "дельта" более заразный, более смертоносный, и он быстро распространяется по всему миру, что ставит молодых невакцинированных людей в зону риска", - отметил Байден.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски говорила о том, что "дельта" может стать доминирующим штаммом в США этим летом.

За весь период пандемии в США было зарегистрировано более 33,5 млн случаев заражения COVID-19 и около 600 тыс. смертей от заболевания. Также около 54% населения страны получило как минимум одну дозу вакцины.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус #призыв
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