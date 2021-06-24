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19:10 24.06.2021

США поддерживают Великобританию и Украину в противодействии агрессии РФ – посольство

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США поддерживают Великобританию и Украину в противодействии агрессии РФ – посольство

Соединенные Штаты полностью поддерживают Великобританию, которая противостоит российской агрессии в Украине, и в очередной раз выражают приверженность территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в четверг.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - отмечают в посольстве.

Как сообщалось, в среду в Минобороны РФ заявили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который утром в среду вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

Однако позднее в министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

Также в британском правительстве заявили, в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды", - ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

 

Теги: #поддержка #сша #украина #британия
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