На следующей неделе в Украину приедут специалисты по санкциям из США для проведения совместных консультаций – Данилов

В следующий вторник, 29 июня, в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов для проведения консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины относительно сотрудничества в сфере санкционной политики, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с журналистами в четверг.

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой (введения – ИФ) санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время (пандемии – ИФ) ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций СНБО против украинцев, на которых были наложены санкции США.

Секретарь СНБО уточнил, что в данный момент под американскими санкциями находится 134 гражданина Украины, при этом, 130 украинца находятся под санкциями Минфина США, и еще четверо - под санкциями американского Госдепа.

"Всего на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины", - рассказал Данилов.

Он отметил, что США ввели свои санкции против украинцев, которые имели отношение к аннексии Крыма в 2014 году, киберпреступников, нарушителей акта Магнитского (американский закон, предусматривающий введение персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России), либо же граждан Украины, принимавших участие во вмешательстве в выборы в США

"Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались", - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны после проведения указанной проверки будет принимать отдельные соответствующие решения по каждому украинцу.

"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и, через определенный промежуток времени, будет проведено заседание СНБО, и, в случае необходимости, будет принято соответствующее решение нашего Совета относительно введения против этих людей санкций со стороны Украины", – подчеркнул Данилов.