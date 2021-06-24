Совет господдержки кинематографии утвердил перечень кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 53 кинопроектов-победителей 15-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"В перечень кинопроектов-победителей Пятнадцатого конкурсного отбора Совет по государственной поддержке кинематографии включил 53 кинопроекта по 10 направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В частности, в категории "Игровые полнометражные фильмы-дебюты" победило 8 проектов, в частности фильмы "Хорошие девочки попадают в Рай" Мирославы Хорошун, "Сердце ребенка" Дениса Глушко и "В объятьях Мельпомены" Анатолия Максимюка.

В категории "Игровые короткометражные фильмы-дебюты" победили 18 проектов, в частности, фильмы "Волонтер" Сергея Зейналова, "Ополонка" Анастасии Грубы и "Агнозия" Александра Овчаренко.

В категории "Неигровые полнометражные фильмы-дебюты" победил восемь проектов, в частности, фильмы "Земля Энея" Руслана Товкуна, "Звук Радуги" Романа Синчука и "Фрагменты льда" Марии Стояновой.

В категории "Неигровые короткометражные фильмы-дебюты" победил один проект, в частности, фильм "Хочу домой" Марии Дергачовой.

В категории "Неигровые короткометражные фильмы тематические "30-летие независимости Украины" победили три проекта, в частности, фильмы "Теплые лица" Анатолия Горина, "Этнофония. Феномен украинского многоголосья" Тараса Грималюка и "Небесные моторы" Ангела Ангелова.

В категории "Неигровые телефильмы" победили два проекта, в частности, фильмы "Из одного теста" Дмитрия Кочнева, "Щедрик и Ко" Александра Назарова.

В категории "Игровые короткометражные фильмы тематические "30-летия независимости Украины" победили четыре проекта, в частности, фильмы "ГКЧП" Аркадия Непиталюка, "Угасающий свет" Ивана Орленко, "Блуд и Кавун" Олега Волоткевича и "Кораблик" Владислава Робского.

В категории "Анимационные короткометражные фильмы-дебюты" отобраны четыре проекта, в частности, фильмы "Вне времени" Андрея Кухаря, "Город счастливых мальчиков" Юлии Шалимовой, "Тук Тук Тук" Андрея Ковальова и "ТИК" Марии Озирной.

В категории "Анимационные короткометражные фильмы тематические "30-летие независимости Украины – мультфильмы для детей обучающего характера, мифы, сказки, легенды, истории, рассказы об Украине" победили два проекта, в частности, фильмы "Хуха Моховинка" Андрея Щербака и "Конституция для всех: и больших и малых" Константина Холодкевича.

В категории "Анимационные короткометражные, полнометражные фильмы (мультфильмы для детей в возрасте 6-8 лет) тематические "Безбарьерность" победили три проекта, в частности, фильмы "Бздюх" Дмитрия Шостака, "Муниме" Кристины Танащук и "Ракушка для ушка" Степана Коваля.

Отмечается, что по направлениям "Игровые полнометражные фильмы/телевизионные фильмы для широкой зрительской аудитории" и "Анимационные полнометражные фильмы-дебюты" победителей нет.