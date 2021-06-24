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17:47 24.06.2021

Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

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Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - говорится в тексте указа №266/2021 от 24 июня.

Указ опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановку действия специальных разрешений на пользование недрами.

Чемезову также запрещается участие в приватизации и аренде государственного имущества Украины заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, выдача разрешений и лицензий Национального банка Украины, выдача разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничивается выдача наличных по платежным карточкам, передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, применяются иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Санкции против Чемезова вводятся бессрочно.

Аналогичный пакет санкций сроком на три года вводится против заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Как сообщалось, решение о введении санкций против Чемезова и Шелкова было принято СНБО 18 июня.

Теги: #ростех #зеленский #санкции
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