Двух координаторов СММ ОБСЕ в ТКГ планово заменят, однако на переговорном процессе это не отразится – Арестович

Выход из переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу координаторов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по гуманитарным и политическим вопросам является плановой заменой в связи с 7-ми летним стажем их работы и не отразится на переговорах, считает спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Это плановая замена двух дипломатов со стажем. Координатор политической подгруппы ТКГ Пьер Морель 7 лет провел в минском процессе. Мы его поблагодарили, как и координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша. Они приложили достаточно усилий. Однако их уход из ТКГ никак не отразится на самих переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что оба координатора исходили из общих принципов урегулирования конфликтов в мире.

"Морель - классический дипломат, который искал любую "зацепку", чтобы помирить стороны. Если был намек на согласие позиций сторон, то сразу же предлагал двигаться в этом направлении. У Фриша была своя особая позиция - выполнить задачу примирения любой ценой, и он добивался этого всеми силами", - сказал Арестович.

Также спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что пост координатора в политической подгруппе ТКГ займет французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе Шарлотта Реландер.

Что касается украинской делегации в ТКГ, то, по словам Арестовича, "пока никаких замен не намечается".