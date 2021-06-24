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16:38 24.06.2021

КГГА и операторы проката электросамокатов договорились о мерах регулирования движения самокатов

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КГГА и операторы проката электросамокатов договорились о мерах регулирования движения самокатов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба КГГА в четверг.

"Киев, как и все крупные города мира, обречен на развитие средств микромобильности. Уже сейчас по улицам города ездит почти 4 тыс. прокатных электросамокатов, и к концу года ожидается до 7 тыс. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила", - цитирует пресс-служба заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константина Усова, который подписывал данный меморандум.

По его словам, среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

"Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны", - добавил заместитель главы КГГА.

Помимо этого, по его словам, будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть ул. Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом, в городе будет решена проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало", - отметил Усов.

Он также добавил, что одним из важных пунктов меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн.

"Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче", - отметил Константин Усов.

Наиболее сложным этапом переговоров, по словам заместителя главы КГГА, стал пункт о согласии операторов предоставлять городу данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где они пользуются наибольшим спросом, динамическую тепловую карту пользования по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

"Этот меморандум - лучшая сделка, которую можно заключить на сегодняшний день. Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности", - подчеркнул Усов.

Теги: #киев #кгга #электросамокаты
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