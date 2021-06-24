События

16:29 24.06.2021

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРОДЛЕННЫХ И НОВЫХ САНКЦИЯХ К 55 БАНКАМ И ФИНКОМПАНИЯМ РФ И Т.Н. БАНКАМ ОРДЛО

1 мин читать
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРОДЛЕННЫХ И НОВЫХ САНКЦИЯХ К 55 БАНКАМ И ФИНКОМПАНИЯМ РФ И Т.Н. БАНКАМ ОРДЛО

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРОДЛЕННЫХ И НОВЫХ САНКЦИЯХ К 55 БАНКАМ И ФИНКОМПАНИЯМ РФ И Т.Н. БАНКАМ ОРДЛО

Теги: #указ #санкции #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 24.06.2021
Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

22:04 23.06.2021
Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

18:01 23.06.2021
Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

13:39 23.06.2021
Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

11:49 23.06.2021
В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

18:40 22.06.2021
Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

12:24 22.06.2021
Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

11:48 22.06.2021
Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

10:38 22.06.2021
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

01:14 22.06.2021
Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

САП направил в Интерпол запрос для объявления в розыск экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

ПОСЛЕДНЕЕ

КГГА и операторы проката электросамокатов договорились о мерах регулирования движения самокатов

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных

В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

САП направил в Интерпол запрос для объявления в розыск экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета

Тело мужчины нашли на Киевском водохранилище после четырех дней поиска – ГСЧС

Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опрос

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В столичном метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА