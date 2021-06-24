В нашем мире все взаимосвязано и все находится в движении: несколько дней назад жара, ветер и пересохшая почва создали предпосылки к образованию пыльной бури в Астраханской области, ветер перенес ее к нам, и мы смогли наблюдать 22 июня за огромным облаком пыли. Вот уже несколько дней над Украиной стоит аномально жаркая погода, настойчиво бьющая температурные рекорды прошлых лет. Связать волны жары над Европой можно с таянием арктических морских льдов, которые влияют на циркуляцию в атмосфере. Анализ данных показывает, что летняя циркуляция в восточном направлении в средних широтах Северного полушария замедлилась, а это способствует жаре и засухе.

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных. Охлаждающие дожди по прогнозу Синоптика будут продвигаться с запада на восток постепенно. Сначала, в субботу, произойдет снижение дневной температуры в западных областях Украины, затем циклон продвинется к центру, и уже к понедельнику-вторнику достигнет восточных областей.

В выходные местами ожидаются сильные грозы, ливневые дожди. Разрушительные ветры, грозы придут к нам с запада несколько ослабленными, но все-таки еще достаточно сильными. Сейчас время отпусков, движение в южном и западном направлении на дорогах интенсивное, водителям рекомендуется быть предельно осторожными при сильном штормовом ветре, ливне, - если нет безопасного места для остановки, лучше продолжать медленное движение.

Западные области Украины в пятницу днем еще в зоне жары, дневная температура воздуха поднимется до +32 °С. Вечером ожидается сильная гроза, ливень, возможно, град, порывы шквального ветра могут достигать 15-24 м/сек. В выходные ожидаются грозы и дожди, но не везде, местами, температура упадет до +24 °С.

В высокогорье Карпат в выходные температура днем снизится до +18…+20 °С, местами пройдут грозовые дожди.

В Закарпатье жара не спешит сбавлять обороты, минимальная температура в субботу +25 °С, к понедельнику до +29…+30 °С. В субботу пройдет дождь.

На юге Украины картина погоды отличается от общей по стране. Температура воздуха днем и не думает снижаться, с пятницы по понедельник стабильно +28…+31 °С, ночью +22…+23 °С. Грозы и дождь пройдут в выходные, не снизив при этом температуру воздуха. Северо-западный ветер может достигать при грозе 6 м/сек.

В Крыму на побережье средняя температура в выходные +25…+27, в воскресенье в южной части полуострова пройдут грозовые дожди.

В Одессе в субботу максимальная температура будет +31 °С, солнечно. В воскресенье ожидаются локальные дожди, до +28 °С. В понедельник те же +28 °С, малооблачно, северо-западный ветер достигнет 7 м/сек. Море прогреется до +21 °С.

В восточной Украине жарко. В субботу в Луганске может быть днем +36 °С. Но ко вторнику воздух охладится до +26 °С в Харькове, до +29…+30 °С в Луганской и Донецкой областях. Дожди пройдут местами в воскресенье и в начале недели.

Центральная и северная Украина наконец-то вздохнет, африканский зной будет спадать постепенно до понедельника, до температуры +21…+25 °С.

В субботу еще жарко, до +33 °С. В воскресенье и понедельник ожидаются грозы и дожди, которые поспособствуют снижению температуры воздуха.