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16:12 24.06.2021

В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

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В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

СБУ заблокировала в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с помощью незаконного оформления онлайн-кредитов; от деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тыс. чел.

"Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, они оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврта. Размер "годовых" составил более 1500%", - информирует пресс-центр СБУ.

Злоумышленники привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них. В случае неуплаты денег они угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

 

Теги: #кредиты #сбу #мошенники
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