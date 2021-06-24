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15:30 24.06.2021

Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опрос

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Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опрос

Принятие закона о деоллигархизации позволит изменить влияние олигархов на страну, считают 32,8% опрошенных украинцев. Из них 22,9% уверены, что влияние изменится не сильно, 9,9% - сильно, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного 17-18 июня 2021 года социологической компанией Active Groupe.

В то же время 18,2% опрошенных уверено: влияние олигархов не изменится, 4,7% считают, что сильно вырастет, а 3,2% считают, что влияние вырастет, но незначительно. При этом 41,1% респондентов затруднились с ответом.

К числу олигархов 52,7% украинцев относят Рената Ахметова, 48,4% – Игоря Коломойского, 43,4% - Петра Порошенко, 37,7% - Виктора Медведчука, 6,8% - Виктора Пинчука и Юрия Бойко, 6% - Дмитрия Фирташа, 5% – Дмитрия Разумкова или выбрали иной вариант. Остальные бизнесмены не прошли 5%-ный порог.

При этом 40,9% опрошенных признались, что не знают о том, что в Украине готовится закон о деоллигархизации, 38,4% ответили, что слышали, и лишь 20,7% знают о подготовке закона.

Опрос проводился среди лиц старше 18 лет по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма методом интервью. Всего было опрошено 1200 респондентов. Теоретическая погрешность составляет от 2,9% при 50% ответов до 1,7% при 10% и 90% ответов.

Источник: https://tigr.org.ua/narodnyj-rejtyng-oligarhiv.html

Теги: #active_groupe #олигархи #соцопрос
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