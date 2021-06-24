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15:29 24.06.2021

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

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В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

Коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как заявил Данилов в интервью "ТСН", два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.

Как сообщил аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе совещания в среду под председательством Данилова обсуждались меры в связи с потенциальной угрозой очередной вспышки эпидемии коронавирусной болезни из-за штамма «Дельта», распространение которого зафиксировано уже в 92 странах.

По мнению участников совещания, среди дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий следует ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+, активизировать информационно-просветительскую работу по иммунопрофилактике.

Также, по словам специалистов, важным является раннее выявление штамма «Дельта», усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 и других разновидностей мутаций этого вируса.

Отмечалась необходимость совершенствования отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и усиления готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости. Важной также является максимальная иммунизация персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь таким пациентам.

Теги: #снбо #данилов #коронавирус
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