Дипломатические службы работают над поселением в гостиницах и возвращением украинских туристов из Греции из-за приостановки работы туроператора Mouzenidis Travel - МИД

В связи с приостановлением деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину", - говорится в комментарий представителя МИД Украины.

Отмечается, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 граждан.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.