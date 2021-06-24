События

14:17 24.06.2021

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

1 мин читать
Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к аппарату СНБО.

Как сообщалось, 4 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что СБУ проверят 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

Теги: #снбо #сша #зеленский #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:04 23.06.2021
Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

18:01 23.06.2021
Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

13:39 23.06.2021
Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

11:49 23.06.2021
В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

09:35 23.06.2021
SEC может к октябрю разработать обязательные требования по раскрытию ESG-информации

SEC может к октябрю разработать обязательные требования по раскрытию ESG-информации

08:07 23.06.2021
Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

07:27 23.06.2021
Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

22:29 22.06.2021
США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

19:53 22.06.2021
Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

19:28 22.06.2021
СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет СММ ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат - Грау

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Дипломатические службы работают над поселением в гостиницах и возвращением украинских туристов из Греции из-за приостановки работы туроператора Mouzenidis Travel - МИД

Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время - компания

В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах – Представительство ЕС

С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

В Украине падает заболеваемость COVID-19, контроль за распространением заболевания высокий – KSE

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА