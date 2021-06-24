Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к аппарату СНБО.

Как сообщалось, 4 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что СБУ проверят 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.