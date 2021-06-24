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13:56 24.06.2021

Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время - компания

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Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время - компания

Самолет авиакомпании SkyUp PQ0421, выполнявший рейс по маршруту Киев - Батуми, вернулся в международный аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета в связи с внештатной ситуацией на борту.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина", посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и вылетят другим самолетом в ближайшее время. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

"Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Сейчас они обеспечены питанием и напитками", - сказали в SkyUp.

Теги: #киев #батуми #skyup
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