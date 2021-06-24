Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Новоназначенная представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм посетила два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в Луганской области, сообщает Госпогранслужба.

"В рамках рабочего визита новоназначенная представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм, в сопровождении и.о. начальника Луганского погранотряда Богдана Игнатюка, побывали в контрольных пунктах «Счастье» и «Станица Луганская», - говорится в сообщении.

По словам Игнатюка, КПВВ «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» открыты ежедневно с 8.00 до 16.00, однако российско-оккупационные войска блокируют пропуск людей через КПВВ «Счастье» и «Золотое».

"Делегатов ознакомили с особенностями пропуска лиц через линию разграничения и функционированием контрольных пунктов въезда-выезда. Представители УВКБ ООН в Украине имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях проходят контрольно-проверочные мероприятия", - сообщает ведомство Госпогранслужбы.