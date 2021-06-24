События

13:43 24.06.2021

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

1 мин читать
Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Новоназначенная представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм посетила два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в Луганской области, сообщает Госпогранслужба.

"В рамках рабочего визита новоназначенная представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм, в сопровождении и.о. начальника Луганского погранотряда Богдана Игнатюка, побывали в контрольных пунктах «Счастье» и «Станица Луганская», - говорится в сообщении.

По словам Игнатюка, КПВВ «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» открыты ежедневно с 8.00 до 16.00, однако российско-оккупационные войска блокируют пропуск людей через КПВВ «Счастье» и «Золотое».

"Делегатов ознакомили с особенностями пропуска лиц через линию разграничения и функционированием контрольных пунктов въезда-выезда. Представители УВКБ ООН в Украине имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях проходят контрольно-проверочные мероприятия", - сообщает ведомство Госпогранслужбы.

Теги: #линдхольм #оон #госпогранслужба #кпвв #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 23.06.2021
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

04:44 20.06.2021
Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

22:44 19.06.2021
Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

21:01 18.06.2021
Отчет УВКБ ООН о глобальных трендах свидетельствует о том, что количество принудительно перемещенных людей в мире возросло до рекордных 82,4 миллионов

Отчет УВКБ ООН о глобальных трендах свидетельствует о том, что количество принудительно перемещенных людей в мире возросло до рекордных 82,4 миллионов

16:53 18.06.2021
Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

17:28 17.06.2021
Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

14:43 16.06.2021
Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

Гармаш: за нежеланием ОРДЛО открыть КПВВ на Донбассе стоит политика, а не гуманитарные или эпидемиологические аспекты

11:44 15.06.2021
Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

20:38 11.06.2021
ОАЭ, Бразилия, Габон, Албания и Гана избраны непостоянными членами Совбеза ООН

ОАЭ, Бразилия, Габон, Албания и Гана избраны непостоянными членами Совбеза ООН

10:32 10.06.2021
Стартовал ремонт трассы Н-26 "Чугуев – Меловое" в Луганской области

Стартовал ремонт трассы Н-26 "Чугуев – Меловое" в Луганской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет СММ ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат - Грау

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Дипломатические службы работают над поселением в гостиницах и возвращением украинских туристов из Греции из-за приостановки работы туроператора Mouzenidis Travel - МИД

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время - компания

В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах – Представительство ЕС

С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

В Украине падает заболеваемость COVID-19, контроль за распространением заболевания высокий – KSE

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА