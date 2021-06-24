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12:20 24.06.2021

С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

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С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

Во время отдыха на водных объектах Украины с начала летнего сезона погибли 126 человек, 28 из которых – дети, сообщает пресс-служба ГСЧС.

За прошедшие сутки, 23 июня, вода унесла жизни 13 человек, из которых 1 – ребенок, информирует ГСЧС.

В частности, в Киевской области женщину с ребенком унесло течением на лодке на Киевском водохранилище. Плавсредство было обнаружено на расстоянии 4-х километров от берега. Спасатели нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно. Позже спасатели нашли девочку за 1 километр от лодки. В воде ребенок пробыл около двух часов.

 

Теги: #водоемы #утопленники #гсчс
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