С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

Во время отдыха на водных объектах Украины с начала летнего сезона погибли 126 человек, 28 из которых – дети, сообщает пресс-служба ГСЧС.

За прошедшие сутки, 23 июня, вода унесла жизни 13 человек, из которых 1 – ребенок, информирует ГСЧС.

В частности, в Киевской области женщину с ребенком унесло течением на лодке на Киевском водохранилище. Плавсредство было обнаружено на расстоянии 4-х километров от берега. Спасатели нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно. Позже спасатели нашли девочку за 1 километр от лодки. В воде ребенок пробыл около двух часов.