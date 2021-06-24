В Украине падает заболеваемость COVID-19, контроль за распространением заболевания высокий – KSE

В Украине падает заболеваемости COVID-19, показатели коэффициента выявляемости свидетельствуют о высоком контроле за распространением заболевания, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Уровень заболеваемости в Украине стремительно падает, вместе этим, что очень позитивно, падает и коэффициент выявляемости. Сейчас он составляет немногим более 2%. Это абсолютно беспрецедентный показатель для Украины, за весь период пандемии такого процента у нас не было", - сказал руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19.

Ганиченко отметил, что актуальное значение коэффициента выявляемости – "это очень хорошо, оно свидетельствует о том, что сейчас увеличивается контроль за распространением эпидемии в Украине".

"Главное, чтобы этот процент не увеличивался в случае, если потенциально будет рост заболеваемости в Украине. Коэффициент выявления позволяет держать ситуацию под контролем", - сказал он.

Ганиченко подчеркнул, что анализ данных свидетельствует, что вспышка заболевания в РФ, Великобритании и Португалии "вызвана внешними угрозами - вариантом вируса "дельта".