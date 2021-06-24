События

11:41 24.06.2021

В Тернополе горит ресторан, огонь перебросился на крышу соседнего здания – ГСЧС

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В Тернополе горит ресторан, огонь перебросился на крышу соседнего здания – ГСЧС

В Тернополе произошел пожар в здании ресторана "Коловорот" в пер. Черновола, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь в переулке В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Коловорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания", - указывается в сообщении.

По состоянию на 10:56 пожар был локализован на площади 500 метров квадратных.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 36 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Теги: #гсчс #тернополь #пожар #ресторан
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