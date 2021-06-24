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11:37 24.06.2021

В Киеве на пяти пляжах завышенные показатели содержания кишечной палочки

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В Киеве на пяти пляжах завышенные показатели содержания кишечной палочки

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщает о завышенных показателях содержания кишечной палочки пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - сказано в сообщении в Facebook.

Так, Госпродпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно для отдыха - без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #пляжи #госпродпотребслужба
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