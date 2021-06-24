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11:10 24.06.2021

Перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны - Матернова

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Перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны - Матернова

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова заявляет, что перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны в стране.

"Этот перечень реформ действительно поражает, особенно смотря на ситуацию в стране, в стране, которая находится в состоянии войны. Это не только военные действия, это также большая кампания по дезинформации, гибридная война. А также реформы, которые проводятся во время пандемии", - сказала она на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве.

В то же время Матернова отметила, что все же на данный момент сделано еще не все.

В частности, она обратила внимание на необходимость реформирование судебной системы, так как это является камнем преткновения как для улучшения инвестиционного климата так и для граждан страны.

Также Матернова отметила необходимость улучшения корпоративного управления.

Как сообщалось, правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.

Теги: #ес #матернова #украина #реформы
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