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11:08 24.06.2021

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в рамках дела по Медведчуку и Козаку

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В СБУ подтвердили проведение следственных действий в рамках дела по Медведчуку и Козаку

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в четверг проводят следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", - сообщили в СБУ.

Детали поведения следственных действий обещали обнародовать позднее.

Ранее народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных сМедведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций противМедведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называлиМедведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность Украинского государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

Теги: #медведчук #сбу #обыски
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