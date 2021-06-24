Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

Правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.

"По результатам отчетного периода, это пять лет, "Пульс соглашения" посчитал общий процент прогресса, который составляет 54%. Это очень хороший показатель. Так как мы говорим о более чем половине выполнения обязательств на сегодняшний день", - сказала и.о. заместителя генерального директора правительственного Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве.

Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (81%), госзакупки (83%), гуманитарная политики (84%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (85%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди всех 24 сфер, наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (35%) и финансовый сектор (36%).

Что касается выполнения Соглашения в рамках 6 лет, то за 2015 год Украина выполнила 95% необходимых мер, в 2016 году - 81%, в 2017 году – 68%, в 2018 году – 65%, в 2019 году – 48% и в 2020 году – лишь 34% мер.

Отмечается, что Центральные органы исполнительной власти выполнили 54% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 43% заданий, а другие органы власти – 37%.