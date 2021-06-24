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10:40 24.06.2021

Кузьмин утверждает, что у Медведчука снова проходят обыски

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Кузьмин утверждает, что у Медведчука снова проходят обыски

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

При этом он выразил уверенность в том, что "под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания СНБО сообщил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

 

Теги: #медведчук #кузьмин #обыски
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