В Киеве с 10:00 вводится ограничения на въезд большегрузного транспорта из-за жары – полиция

В Киеве из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн, сообщили в Патрульной полиции столицы.

"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении полиции в Telegram.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)