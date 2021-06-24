События

09:47 24.06.2021

В Киеве с 10:00 вводится ограничения на въезд большегрузного транспорта из-за жары – полиция

1 мин читать
В Киеве с 10:00 вводится ограничения на въезд большегрузного транспорта из-за жары – полиция

В Киеве из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн, сообщили в Патрульной полиции столицы.

"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении полиции в Telegram.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)

 

Теги: #киев #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 23.06.2021
В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

16:26 23.06.2021
В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

14:05 23.06.2021
Государство может выделить в ближайшие 3 года более 40 млрд грн на обновление пассажирских вагонов "УЗ" - АМКУ

Государство может выделить в ближайшие 3 года более 40 млрд грн на обновление пассажирских вагонов "УЗ" - АМКУ

14:00 23.06.2021
В Киеве начнут действовать вакцинальные бригады на базе стационарных медучреждений

В Киеве начнут действовать вакцинальные бригады на базе стационарных медучреждений

10:22 23.06.2021
Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм теперь доступна на портале Data.gov.ua

Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм теперь доступна на портале Data.gov.ua

09:40 23.06.2021
Центр вакцинации на базе МВЦ в Киеве на этой неделе будет работать четыре дня

Центр вакцинации на базе МВЦ в Киеве на этой неделе будет работать четыре дня

17:24 22.06.2021
В Украине наблюдается пылевая буря, в Киеве превышение концентраций пыли в воздухе - КГГА

В Украине наблюдается пылевая буря, в Киеве превышение концентраций пыли в воздухе - КГГА

14:49 22.06.2021
В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

12:46 20.06.2021
В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

17:32 19.06.2021
Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

В Украине за сутки зафиксировано 937 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 471 человек – Минздрав

С начала суток российские наемники совершили 4 обстрела украинских позиций на Донбассе, без потерь

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

В Украине за сутки зафиксировано 937 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 471 человек – Минздрав

С начала суток российские наемники совершили 4 обстрела украинских позиций на Донбассе, без потерь

Состоялось 4-е заседание украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования

За сутки в Бразилии выявлено более 115 тыс. случаев заражения COVID-19 - самое большое число с начала пандемии

Члены общественной организации, вымогавшие деньги у предпринимателей, занимавшихся вывозом бытовых отходов, предстанут перед судом

Возле Чопа обнаружен беспилотник контрабандистов

Ожидавшего экстрадицию в США создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Правоохранители открыли дело по факту присвоения 20 млн грн за фиктивное зарыбление и стройработы на водоемах Киевщины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА