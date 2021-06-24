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08:42 24.06.2021

Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

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Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

Виновнику дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель 3-х жителей города, объявлено подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении 44-летнему водителю автомобиля "KIA Optima" по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть 3-х пострадавших (ч.3 ст.286 УК Украины)", – сказано в сообщении, обнародованном прокуратурой в четверг утром.

По версии следствия, подозреваемый, управляя автомобилем "KIA Optima" и двигаясь по ул.Пастеровская, со стороны ул.Гоголя в направлении бул.Шевченко, в нарушение требований Правил дорожного движения Украины, была не внимательным, не следил за дорожной обстановкой, перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения, совершил выезд на встречную полосу движения, где перед перекрестком с бульваром Шевченко, допустил столкновение с автомобилем "AUDI A4". В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир, которые находились в автомобиле "AUDI A4", а также пассажир, находившийся в автомобиле "KIA Optima".

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела.

Как сообщалось, 20 июня в Черкассах около 23:00 произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя КИА зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.

Теги: #дтп #черкассы #подозрение
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