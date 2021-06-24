В Украине за сутки зафиксировано 937 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 471 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 2 471 человек, умерли 58, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 24). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 559 человек; летальных случаев - 58; выздоровели – 2 471 человек", - указывается в сообщении в Телеграм-канале.

Днем ранее, 23 июня сообщалось о 835 новых инфицированных коронавирусом, 22 июня сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 231 914 человек, выздоровело 2 157 732 инфицированных, скончались 52 181 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.