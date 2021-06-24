С начала суток российские наемники совершили 4 обстрела украинских позиций на Донбассе, без потерь

С начала текущих суток четверга, 24 июня, российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Южного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы. На обстрелы противника за прошедшие и текущие сутки украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня. Противник использовал: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберных пулеметы и стрелковое оружие.

"Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена", – сказано в сводке.

Также недалеко от Песок зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.