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07:19 24.06.2021

За сутки в Бразилии выявлено более 115 тыс. случаев заражения COVID-19 - самое большое число с начала пандемии

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За сутки в Бразилии выявлено более 115 тыс. случаев заражения COVID-19 - самое большое число с начала пандемии

За минувшую среду в Бразилии зарегистрировано 115 тыс. 228 новых инфицированных коронавирусом, что является рекордно высоким суточным показателем с начала пандемии COVID-19, сообщает бразильское министерство здравоохранения.

По информации министерства, за последние сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 2 тыс. 392 человека.

Как сообщает американский университет Джонса Хопкинса, всего за время пандемии число инфицированных коронавирусом в Бразилии по состоянию на вечер среды достигло 18 млн 133 тыс. 507, число умерших - 507 тыс. 92.

Теги: #данные #коронавирус #бразилия #распространение
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