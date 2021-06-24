Члены общественной организации, вымогавшие деньги у предпринимателей, занимавшихся вывозом бытовых отходов, предстанут перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении основателя и двух членов общественной организации, подозреваемых в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей, которые оказывают услуги населению по вывозу бытовых отходов на территории Харьковской области.

"Как выяснили полицейские, организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации. Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, он вместе с другими ее членами обложил "данью" местных предпринимателей", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, за каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить до 200 грн. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

5 марта организатор и один из участников группы были задержаны сразу после получения и распределения между ними очередного "транша" - 18 тыс. грн.

По данным досудебного следствия, в общей сложности члены группы получили от ассенизаторов 60 тыс. грн.

Организатору и двум членам группы инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.