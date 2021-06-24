События

06:08 24.06.2021

Члены общественной организации, вымогавшие деньги у предпринимателей, занимавшихся вывозом бытовых отходов, предстанут перед судом

1 мин читать
Члены общественной организации, вымогавшие деньги у предпринимателей, занимавшихся вывозом бытовых отходов, предстанут перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении основателя и двух членов общественной организации, подозреваемых в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей, которые оказывают услуги населению по вывозу бытовых отходов на территории Харьковской области.

"Как выяснили полицейские, организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации. Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, он вместе с другими ее членами обложил "данью" местных предпринимателей", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, за каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить до 200 грн. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

5 марта организатор и один из участников группы были задержаны сразу после получения и распределения между ними очередного "транша" - 18 тыс. грн.

По данным досудебного следствия, в общей сложности члены группы получили от ассенизаторов 60 тыс. грн.

Организатору и двум членам группы инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Теги: #бытовые_отходы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 23.06.2021
На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

07:17 20.06.2021
В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

11:21 19.06.2021
Число госпитализированных с отравлением после посещения харьковских ресторанов продолжает расти

Число госпитализированных с отравлением после посещения харьковских ресторанов продолжает расти

08:27 19.06.2021
В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 67 человек, в том числе 14 детей

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 67 человек, в том числе 14 детей

10:51 18.06.2021
В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

08:35 18.06.2021
В Харькове возросло число госпитализированных вследствие отравления в сети ресторанов

В Харькове возросло число госпитализированных вследствие отравления в сети ресторанов

19:37 17.06.2021
Все парковые зоны Харькова планируем соединить "Зеленым каркасом" - секретарь горсовета

Все парковые зоны Харькова планируем соединить "Зеленым каркасом" - секретарь горсовета

19:26 17.06.2021
Число отравившихся в харьковских ресторанах выросло до 34 человек, полиция открыла дело

Число отравившихся в харьковских ресторанах выросло до 34 человек, полиция открыла дело

16:01 17.06.2021
В Харькове 25 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Харькове 25 человек госпитализированы с пищевым отравлением

03:18 14.06.2021
Харьковская полиция устанавливает обстоятельства травмирования 17-летнего юноши, упавшего с канатной дороги

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства травмирования 17-летнего юноши, упавшего с канатной дороги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в Бразилии выявлено более 115 тыс. случаев заражения COVID-19 - самое большое число с начала пандемии

Возле Чопа обнаружен беспилотник контрабандистов

Ожидавшего экстрадицию в США создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Правоохранители открыли дело по факту присвоения 20 млн грн за фиктивное зарыбление и стройработы на водоемах Киевщины

Минэнерго Беларуси сообщили об аварии на Лукомльской ГРЭС

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

МЧС Беларуси сообщает о пожаре на Лукомльской ГРЭС

В Германии за неделю удвоилось число заражений COVID-19 штаммом "дельта"

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

К сентябрю штамм "дельта", вероятно, составит 90% случаев заражения COVID-19 в Европе - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА