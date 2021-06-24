Ожидавшего экстрадицию в США создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

В испанской тюрьме умер основатель компании-разработчика антивирусов McAfee Джон Макафи, сообщает мадридская газета "Паис".

По ее информации, 75-летнего Макафи нашли мертвым в тюремной камере. Следователи считают, что речь идёт о суициде.

Макафи содержали в тюрьме в Каталонии. Там он ожидал экстрадиции в США, где его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Ранее в июне испанские судебные власти высказались с пользу экстрадиции.

Мужчину задержали по запросу США в прошлом году в аэропорту Барселоны: Макафи собирался совершить перелёт в Турцию.