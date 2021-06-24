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00:18 24.06.2021

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

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В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

Сборные Франции, Германии и Португалии по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Определились все пары 1/8 финала, сборная Украины сразится со сборной Швеции.

В среду состоялись заключительные матчи группы F: Франция и Португалия сыграли в Будапеште вничью - 2:2, а Германия в Мюнхене с аналогичным результатом завершила встречу с Венгрией.

В итоге Франция набрала 5 очков и вышла в плей-офф с первого места, Германия (4 балла) - со второго, Португалия (4) - с третьего. Венгрия, занявшая четвертое место (2 очка), выбыла из турнира.

Таким образом определились все пары 1/8 финала Евро-2020:

26 июня в Амстердаме пройдет матч Уэльс - Дания, в Лондоне - Италия - Австрия.

27 июня в Будапеште состоится встреча Нидерланды - Чехия, в Севилье будет сыгран матч Бельгия - Португалия.

28 июня в Копенгагене сыграют Хорватия и Испания, в Бухаресте - Франция и Швейцария.

29 июня в Лондоне пройдет игра Англия - Германия, в Глазго - Швеция - Украина.

Теги: #европа #футбол #матчи #турнир
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