МЧС Беларуси сообщает о пожаре на Лукомльской ГРЭС

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС. Информация будет дополнена", - говорится в сообщении в телеграм-аккаунте ведомства в Беларуси.

Позже в МЧС Беларуси сообщили, что произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

"После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", - добавили в ведомстве.

"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на Нафтане, Полимире или других предприятиях в связи с отключением - нет", - отметили в МЧС.

"Из-за повреждения измерительного трансформатора напряжения и возникшего пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей. В настоящее время принимаются первоочередные меры по включению потребителей и восстановлению режима работы Лукомльской ГРЭС и подстанций 330 кВ", - позже прокомментировали ситуацию в ГПО "Белэнерго".

По состоянию на 23.00 загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль было ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей к этому времени было восстановлено.