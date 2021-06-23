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20:53 23.06.2021

К сентябрю штамм "дельта", вероятно, составит 90% случаев заражения COVID-19 в Европе - эксперты

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К сентябрю штамм "дельта", вероятно, составит 90% случаев заражения COVID-19 в Европе - эксперты

На штамм коронавируса COVID-19 "дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться 90% новых случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе, говорится в заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), распространенном в среду.

"Очень вероятно, что штамм "дельта" будет широко циркулировать в течение лета, и в частности среди молодых людей, которых пока не вакцинируют (в странах ЕС - ИФ). Штамм "дельта" более заразный, чем остальные циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, в конце августа на него будет приходиться 90% всех новых случаев заражения", - отмечает в заявлении директор центра Андреа Аммон.

В нем также говорится, что уже к началу августа, по оценкам экспертов центра, штамм "дельта" будет представлять собой 70% новых случаев COVID-19 в ЕС.

Смоделированные ЕЦПКЗ сценарии показывают, что, если в летний период будут ослаблены строгие меры предосторожности против COVID-19, можно ожидать значительного увеличения случаев заражения среди всех возрастных групп. Также, по оценкам экспертов, штамм "дельта" является опаснее других вариаций вируса и с большей вероятность может привести к госпитализации.

Аммон акцентировала внимание на том, что молодежи стоит как можно скорее начать вакцинироваться. Она отметила, что этот штамм также опасен для тех, кто получил только одну дозу какой-либо из существующих на данный момент вакцин, а две дозы, наоборот, предоставляют высокий уровень защиты против данного штамма.

"Нам необходимо поддерживать низкую циркуляцию штамма "дельта", придерживаясь тех же мер, которые помогли контролировать распространение других штаммов ранее", - добавила Аммон.

Также в ее заявлении говорится, что штамм "дельта" на 40-60% более заразный, чем вариант "альфа", который появился в Великобритании. Штамм "дельта" появился в Индии, но многие международные СМИ и различные общественные институты избегают называть штаммы по географическому признаку.

Теги: #коронавирус #европа #штамм #прогноз
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