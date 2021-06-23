События

20:31 23.06.2021

Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

1 мин читать
Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Украина и Грузия, которые сегодня преодолевают похожие вызовы, имеют общее европейское и евроатлантическое будущее, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Украинский и грузинский народы многое объединяет. Это война, оккупированные части наших территорий, совместная борьба за территориальную целостность, отстаивание независимости и тех демократических принципов, к которым тяготеют наши народы. А также, я уверен, общее европейское и евроатлантическое будущее, которое для Украины и Грузии мы будем совместно приобретать", – сказал он.

Разумков напомнил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию избран украинским обществом и закреплен в Конституции Украины.

Он также отметил усиление сотрудничества между парламентами Украины и Грузии.

"Надеюсь, в скором времени, когда COVID-19 начнет отступать, мы вернемся к привычной и традиционной практике работы наших групп дружбы, которая была раньше", – сказал он.

Кроме того, председатель парламента выразил благодарность за поддержку, которую Грузия оказывает Украине на протяжении всех лет войны на востоке Украины и оккупации Крыма. По его словам, Киев чувствует помощь и поддержку партнеров на различных международных площадках, в частности в ПАСЕ, ОБСЕ и ПА НАТО.

Теги: #грузия #разумков #зурабишвили #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 23.06.2021
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

16:45 23.06.2021
Премьер Украины и президент Грузии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма

Премьер Украины и президент Грузии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма

14:32 23.06.2021
Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

13:51 23.06.2021
Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

13:49 23.06.2021
Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

13:39 23.06.2021
Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

13:36 23.06.2021
Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

13:34 23.06.2021
Зеленский планирует увеличение товарооборота с Грузией в 2021 году

Зеленский планирует увеличение товарооборота с Грузией в 2021 году

11:49 23.06.2021
В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

08:36 23.06.2021
Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

В Житомирской области разоблачен канал сбыта наркотиков заключенным, трем фигурантам сообщено о подозрении

Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

Штамм "дельта" постепенно вытесняет другие разновидности COVID-19 во Франции

В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля показатель по заболеваемости COVID-19: более 16 тыс. случаев за сутки

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА