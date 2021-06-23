Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Украина и Грузия, которые сегодня преодолевают похожие вызовы, имеют общее европейское и евроатлантическое будущее, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Украинский и грузинский народы многое объединяет. Это война, оккупированные части наших территорий, совместная борьба за территориальную целостность, отстаивание независимости и тех демократических принципов, к которым тяготеют наши народы. А также, я уверен, общее европейское и евроатлантическое будущее, которое для Украины и Грузии мы будем совместно приобретать", – сказал он.

Разумков напомнил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию избран украинским обществом и закреплен в Конституции Украины.

Он также отметил усиление сотрудничества между парламентами Украины и Грузии.

"Надеюсь, в скором времени, когда COVID-19 начнет отступать, мы вернемся к привычной и традиционной практике работы наших групп дружбы, которая была раньше", – сказал он.

Кроме того, председатель парламента выразил благодарность за поддержку, которую Грузия оказывает Украине на протяжении всех лет войны на востоке Украины и оккупации Крыма. По его словам, Киев чувствует помощь и поддержку партнеров на различных международных площадках, в частности в ПАСЕ, ОБСЕ и ПА НАТО.