В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом пассажирам без прививки от COVID-19

С 1 июля в Подмосковье могут ввести ограничения на пользование общественным транспортом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова на пресс-конференции в среду.

В Подмосковье наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев.