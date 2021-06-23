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20:15 23.06.2021

В Житомирской области разоблачен канал сбыта наркотиков заключенным, трем фигурантам сообщено о подозрении

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В Житомирской области разоблачен канал сбыта наркотиков заключенным, трем фигурантам сообщено о подозрении

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении организатору и двум участникам преступной группировки, которая занималась сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных веществ заключенным, сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"По данным следствия, с целью сбыта наркотических средств, осужденный, отбывая наказание в одной из исправительных колоний области, организовал преступную группировку, в состав которой привлек еще одного заключенного и местного жителя. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме и распределенными ролями. Организатор группы договаривался по телефону с "поставщиками" о наличии наркотовара и перечислял на банковские карточки обусловленную плату. Соучастникам сообщалось о расположении закладок "заказа", после чего они забирали товар и доставляли его в исправительную колонию, перебрасывая через забор", - указывается в сообщении.

Установлено, что с июня 2020 года по март 2021 года преступная группа совершила восемь эпизодов уголовных правонарушений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ – метадона и каннабиса, и сильнодействующих лекарственных средств в места лишения свободы в крупных размерах.

Во время санкционированных обысков и осмотров мест происшествия, в том числе и на территории исправительной колонии, правоохранители выявили и изъяли 36 грамм метадона, более 500 грамм марихуаны и почти 90 таблеток сильнодействующего лекарственного средства.

С целью обеспечения последующей конфискации, наложен арест на денежные средства (гривни и доллары США), ювелирные изделия, половину дома в городе Коростене и квартиру в городе Овруче.

Теги: #заключенные #наркоторговля #житомирская_область
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